فايزر تتوقع استمرار الجائحة إلى 2024 وترجئ بيانات لقاحها للأطفال

2021/12/18 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنبأت شركة فايزر، الجمعة، بأن جائحة كوفيد19 ستستمر حتى 2024 وقالت إن “نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها”.

وقال ميكائيل دولستن كبير المسؤولين العلميين في فايزر في بيان إلى المستثمرين إن “الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين”.

وأضاف أن دولاً أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية.

وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

وقال دولستن: “متى وكيف يحدث هذا بالضبط، الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة”.

وطورت فايزر لقاحها لكوفيد19 مع شركة بيونتك الألمانية وتتوقع حالياً أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل.

وتعتزم الشركة إنتاج 4 مليارات جرعة في العام المقبل.

ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضاً حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى باكسلوفيد أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90% بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية.

وقدرت 3 تحليلات مبيعات منه تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في العام المقبل طبقاً لبيانات نظام التقديرات آي.بي.إي.إس.



من ريفنيتيف.

وقبل ظهور المتحور أوميكرون توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنتوني فاوتشي نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.

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