2021/12/18 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على 16 مطلوباً، بينهم ارهابيين اثنين وضبط مواد مخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قطعات فرقة المشاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 16 مطلوبا بينهم ارهابيين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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