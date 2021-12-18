منذ 1000 عام.. ينقل سائقو الجنادل السيّاح في قنوات مدينة البندقية العائمة

2021/12/18 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البندقية مدينة تتحدّى المنطق.تحيا منذ أكثر من ألف عام وهي تطفو على الماء.أمّا الجنادل التي يتنقل الناس بواسطتها في المدينة، تشكّل جزءًا أساسيًا من تاريخها.

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