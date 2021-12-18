2021/12/18 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الى ذلك، أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا، انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى مهمة معقدة في الجولة المقبلة.

وحذر مورا من أنه لا يوجد لدينا الكثير من الوقت، مضيفاً في اللحظة ذاتها أن المفاوضات “ستُستأنف قريباً” ولكنه لم يحدد موعداً لها.



وأضاف مورا لدينا ورقة على الطاولة تضم كل الأبعاد المختلفة للمفاوضات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات النووي الإيراني “ستُستأنف قريباً” في محادثات فيينا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات النووي الإيراني “ستُستأنف قريباً” في محادثات فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).