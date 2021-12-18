إيران تتجاوز الخط الأحمر: دبلوماسية التخويف هي الحل

2021/12/18 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب خبراء أميركيون رفيعو المستوى من إدارة الرئيس بايدن، باستعادة دبلوماسية التخويف مع طهران والاستعداد لاستخدام القوة العسكرية بشكل واضح، اذا لزم الأمر.

ووقع 7 من أبرز الخبراء الأميركيين في مجال الأمن القومي بيانًا قدموا فيه تقييمًا صارماً للمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، وحذروا من أن إيران تجاوزت الخط الأحمر.



وقالوا أن العزلة السياسية وقرارات الإدانة والعقوبات الاقتصادية الإضافية ليست كافية في هذه المرحلة لإقناع القادة في طهران بتغيير المسار.

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