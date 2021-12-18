2021/12/18 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت الأنواء الجوية ان تشهد البلاد خلال الايام المقبلة طقسا متباينا بين الغائم جزئيا والغائم الممطر في عموم مناطق البلاد مع توقع حدوث سيول في المناطق الشمالية.

واوضح مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب ان يستمر تأثر البلاد باندماج المنخفضين الجويين من البحر المتوسط والبحر الاحمر، ما يؤدي الى تساقط امطار غزيرة احيانًا في ديالى وواسط وخانقين مع احتمال حدوث سيول، مشيراً الى احتمال حدوث سيول أخرى في السليمانية واربيل والموصل ودهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار رعدية وسط تحذيرات من تشكل السيول في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار رعدية وسط تحذيرات من تشكل السيول في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).