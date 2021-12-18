2021/12/18 | 13:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة السليمانية، السبت، اعتقال 4 متهمين على خلفية قتل مواطن وإصابة اخرين في قرية كليلة سبي الحدودية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الاول 2021)، إنه "تم اعتقال اربعة متهمين على خلفية قتل مواطن في السليمانية".

وأضاف البيان أن "الاعتقال جاء على خلفية قضية مقتل مواطن واصابة اثنين اخرين بجروح في قرية كيلة سبي الملاصقة لحدود مدينة السليمانية، وتمكنت مفارز الشرطة من القبض على اربعة متهمين بأعمار مختلفة، بناء على مذكرة قبض صدرت من قاضي التحقيق".

وأوضحت المديرية أن "القضية تعود لملابسات بين عائلتين وبعد اصابة ثلاثة مواطنين يوم أمس لقي احدهم حتفه في المستشفى وبعد التحقيق في القضية اصدر القاضي امرا باعتقالهم وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة السليمانية تعتقل 4 متهمين على خلفية هجوم مسلح أوقع ضحية بقرية حدودية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة السليمانية تعتقل 4 متهمين على خلفية هجوم مسلح أوقع ضحية بقرية حدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).