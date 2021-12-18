2021/12/18 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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القت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 3 من المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك وبغداد

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الگبة) بناحية الرشاد في محافظة كركوك".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث تمكنت من إلقاء القبض على المتهم المطلوب (ف، ف، ح) وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (حي الفرات) جنوب غرب بغداد .

وتابع انه "تم إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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