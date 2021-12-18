اليوم العبوس - سعود سالم

2021/12/18 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ٢-;-٠-;- - يوم القيامةوفتحت بابا جانبيا يؤدي إلى ممر طويل، ثم اتجهت يمينا وأخذت تسير بخطى مسرعة وهو يتبعها على مسافة قصيرة محاولا أن لا تسبقه بأكثر من ثلاث أو أربع خطوات.



الممر يبدو طويلا وبلا نهاية، عشرات الأبواب على الجانبين، تفتح وتقفل بدون صوت، وعدة موظفين، رجال ونساء يدخلون ويخرجون ويسيرون بخطى سريعة حاملين مجموعة من الأوراق والملفات، يتوقفون أحيانا للتشاور أو لإلقاء التحية ثم يعودو ......





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