دوائر الهوية ومداراتها الثقافية - قاسم المحبشي

2021/12/18 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي البحث في سؤال الهوية اليوم ليس ترفاً فكرياً بل هو سؤال بالغ الحيوية والأهمية في حياتنا العربية الراهنة التي تشهد انبعاث موجة كاسحة من خطابات الهوية والانتماءات الطائفية والقبلية والجهوية أخذت تشيع في المجتمعات العربية الإسلامية اليوم على نحو خطير ومثير للحيرة والفزع ؟ وكيف نفهم بقاءها وديمومتها على مدى مئات السنين؟ وهل الطائفية مشكلة اجتماعية إنسانية عامة أم خاصية عربية إسلامية تحديدا ، وكيف تجاوز ......





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