2021/12/18 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تعزي ذوي ضحايا سيول كردستان وتبدي استعدادها لدعم أربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعزي ذوي ضحايا سيول كردستان وتبدي استعدادها لدعم أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعزي ذوي ضحايا سيول كردستان وتبدي استعدادها لدعم أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).