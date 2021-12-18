الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر في 89 دولة

2021/12/18 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن متحور أوميكرون ينتشر في 89 دولة.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "متحور أوميكرون بات ينتشر بسرعة في العديد من بلدان العالم وأصبح اليوم ينتشر في 89 دولة".

وأشارت الى أن " البيانات تؤكد أن انتشار المتحور أوميكرون أسرع من المتحور دلتا".

وأضافت "ليس واضحا إن كان سبب الانتشار هو نقص المناعة أو بسبب الانتقال والتجمعات"، مؤكدة أن "هناك أدلة تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان".

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