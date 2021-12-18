2021/12/18 | 13:36 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: أوميكرون يتفشى بسرعة تفوق المتحور دلتا وبات منتشراً في 89 دولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/18 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: أوميكرون يتفشى بسرعة تفوق المتحور دلتا وبات منتشراً في 89 دولة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: أوميكرون يتفشى بسرعة تفوق المتحور دلتا وبات منتشراً في 89 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).