التعليم توضح بشأن موعد التقديم على المنحة المجانية

2021/12/18 | 13:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، اغلاق نافذة التقديم الالكتروني بالمجموعة الطبية عند الساعة 12 مساء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، ان "نافذة التقديم الإلكتروني الى المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (الطب العام، طب الأسنان، الصيدلة) ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم لتبدأ بعد ذلك مرحلة تدقيق استمارات المتقدمين من الجامعات والكليات الأهلية في ضوء اختيارات الطالب".

واضاف البيان، أن "عملية المفاضلة ستجرى إلكترونيا على وفق نقاط المفاضلة وستعلن أسماء الطلبة المقبولين عن طريق بوابة دائرة التعليم الأهلي".

وزارة التعليم: نافذة التقديم الإلكتروني إلى المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (الطب العام، طب الأسنان، الصيدلة) ستغلق عند الساعة 12 من مساء هذا اليوم.

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