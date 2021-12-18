أفغانستان.. طالبان ستستأنف إصدار جوازات السفر

2021/12/18 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان، السبت، أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابل، ما يعطى أملا للأفغان الذين يشعرون بتهديد الإسلاميين، بمغادرة بلادهم قريبا.

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