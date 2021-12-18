2021/12/18 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mfIZxVZzk5k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبناء عشيرة "الأميرة مريم" يتجمهرون أمام منزلها في بغداد ويتوعدون بالقصاص) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبناء عشيرة "الأميرة مريم" يتجمهرون أمام منزلها في بغداد ويتوعدون بالقصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).