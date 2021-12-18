القوات التركية تستهدف محطة الكهرباء في تل تمر السورية

2021/12/18 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرية أم الكيف ومحطة الكهرباء التي تغذي بلدة تل تمر وريفها بالكهرباء.

وتسبب القصف التركي بإلحاق أضرار بالمحطة وقطع الكهرباء عن البلدة الواقعة بريف الحسكة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستهدف تركيا باستمرار ريف تل تمر من تمركزاتها في منطقة “نبع السلام” التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها قبل أكثر من عامين.



ويأتي ذلك، للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وكانت القوات التركية قد قصفت، في 13 ديسمبر(كانون الأول) قرى تل كرابيت وأم الكيف وتل جمعة بريف تل تمر الشمالي الغربي، وتسبب القصف التركي بإلحاق أضرار بشبكة الكهرباء التي تغذي محطة تحويل الكهرباء في تل تمر.

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