“سانا”: الجيش الأمريكي يخرج رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من سوريا باتجاه العراق

2021/12/18 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت وكالة “سانا” إن الجيش الأمريكي أخرج رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري الذي سرقه من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.وكشفت مصادر محلية من منطقة رميلان لوكالة “سانا” أن […]

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