2021/12/18 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، اليوم السبت، المجتمع الدولي والجهات المعنية لدراسة اسباب الهجرة والحد منها.وقال السيد الحكيم في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مناسبة اليوم الدّولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يدعو المجتمع الدولي للحد من الهجرة لاسيما بالعراق المركز الخبري الوطني.

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