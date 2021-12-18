الأسدي: دعوى العامري تتعلق بالجوانب الفنية والسيبرانية

2021/12/18 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف باسم تحالف الفتح أحمد الاسدي عن طبيعة الدعوى القضائية التي قدمها رئيس التحالف هادي العامري للطعن في نتائج الانتخابات.

وقال الاسدي ان الدعوى القضائية المقدّمة من العامري تتعلق بالطعن بالعملية الانتخابية في ما يخص الجوانب الفنية والسيبرانية سواء ما يتعلق بتقاطع البصمة أو عدم غلق الصناديق بعد الساعة السادسة مساء أو ما يتعلق بإدخال برمجيات غير آمنة وغير مجازة من الشركة الفاحصة مضيفا ان هنالك الكثير من الأدلة بشأن وجود تلاعب إلكتروني في عملية التصويت من جهة وفي آلية احتساب الأصوات وإعلان النتائج من جهة اخرى.

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