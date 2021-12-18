البطريركية الكلدانية تدعو ليوم “صيام وصلاة” لاستقرار العراق

2021/12/18 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الكنيسة البطريركية الكلدانية في العراق إلى يوم صيام وصلاة من أجل استقرار الأوضاع في العراق.

جاء ذلك في بيان أصدره اعلام البطريركية بالتزامن مع اقتراب عيد ميلاد المسيح وقال فيه ان البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو دعا جميع مؤمني الكنيسة الكلدانية في العراق الى الصيام والصلاة يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري من أجل إنفراج الأزمة التي خلَّفتها الانتخابات التشريعية، والإسراع في تشكيل حكومة وطنية تعمل بحكمة على بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وتحقيق السلام والاستقرار.

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