خطوة بخطوة.. إرشادات الدكتور سانجاي غوبتا لإجراء فحص فيروس كورونا في المنزل

2021/12/18 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوصي الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين في CNN، بالتخطيط مسبقًا، وشراء اختبارات فيروس كورونا المنزلية باكرًا قبل المشاركة في تجمّعات العطل، تحسّبًا من عدم توافرها.

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