باسم الكربلائي خامساً.. ’طارش البصرة’ تكتسح بحث العراقيين على يوتيوب في 2021

2021/12/18 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناسأظهرت إحصائيات موقع "يوتيوب YouTube" لأكثر الكلمات بحثاً بالنسبة للعراقيين هذا العام (2021) تفوّق الموضوعات الفنية، مع حضور واضح للقصائد الدينية، وعلى رأسها، أعمال الرادود العراقي البارز "باسم الكربلائي".

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وتصدرت أغنية "طارش رحت للبصرة" نتائج بحث العراقيين عام 2021، حيث حلت في المرتبة الأولى، بعد ان انتشر مقطع فيديو لشبان عراقيين وهم يغنون "طارش رحت للبصرة" في جلسة شبابية

منزلية، تم تصويرها بكاميرا هاتف، ولم تخضع للمونتاج، وحققت ملايين المشاهدات.

وحلت أغنية "هلا يا رباي" للمطرب علي جاسم في المرتبة الثانية بفارق قليل عن الأولى، وهي أغنية عراقية أطلقت في شهر أيار وحققت حتى الآن نحو 67 مليون مشاهدة على يوتيوب.

في السياق: العبارات الأكثر بحثاً على غوغل لدى العراقيين خلال 2021

وتظهر النتائج أيضاً، أن المرتبة رقم خمسة كانت لعبارة البحث "باسم الكربلائي 2021" وكان مستوى الاهتمام قد بلغ ذروته في شهر آب بالتزامن مع إطلاق الكربلائي قصائده الجديدة.

من جانب آخر حلّ مسلسلا "طيبة" و "فايروس" ضمن العشرة الأكثر بحثاً على يوتيوب بالنسبة للعراقيين.

ومسلسل "طيبة" هو عمل درامي عراقي من إخراج إياد نحاس، وتأليف محمد حنش بث لأول مرة في رمضان 2021 على قناة MBC عراق.



و"فايروس" هو الآخر مسلسل عراقي شبابي بث لأول مرة

على قناة UTV، تسبب بجدل كبير لما تناوله من موضوعات مجتمعية حساسة وجريئة.

ولم تغب الفنانتان رحمة رياض وأصيل هميم عن القائمة، حيث حلت عبارة "كون نصير أنا وياك" بالمرتبة 11 وهي أول جملة من أغنية "الكوكب" التي طرحتها رحمة رياض أواخر شهر تموز، وحققت

حتى الآن أكثر من 83 مليون مشاهدة على يوتيوب، وجاءت أغنية "يمه يمه شكد حلو" لأصيل هميم في المرتبة 10، حيث أطلقت الأغنية نهاية شهر أيلول وحققت حتى الآن أكثر من 62 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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