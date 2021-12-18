الدفاع المدني تخمد حريق محطة الوقود بالشرقاط وتروي التفاصيل

2021/12/18 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

حدث قبل قليل..الدفاع المدني يخمد حادث حريق اندلع بصهريج داخل محطة وقود حكومية في الشرقاط .

================سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 ألف لتر من وقود البنزين داخل محطة اشور في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني وعزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن الخزانات الأرضية داخل المحطة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي

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