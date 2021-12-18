هذا ما وجد على جثة رجل مجهول الهوية جنوب شرقي بغداد

2021/12/18 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوب شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوة امنية تمكنت من العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بإحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة جسر ديالى القديم".

وأضافت أن "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمنطقة البطن".

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