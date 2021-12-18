أول توضيح من مجلس القضاء الأعلى بكردستان حول حريق مبناه بأربيل

2021/12/18 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، اليوم السبت، توضيحا بشأن الحريق الذي اندلع في مبناه.وذكر بيان للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، أن "حريقاً اندلع في غرفة أحد قضاة محكمة استئناف إقليم كردستان بالطابق الثاني من مبنى مجلس القضاء الأعلى، وبعد إخطار فرق الإطفاء، ووصولها إلى موقع الحادث، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه".وأضاف البيان، أنه "لحسن الحظ، لم تقع إصابات بشرية في هذا الحادث ولم يسفر سوى عن أضرار مادية".وأشار إلى، "تشكيل لجنة تحقيق في الحادث، وأنه ستُعلن النتائج بعد ذلك".

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