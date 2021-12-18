إيران.. 33 مليار دولار قیمة التجارة مع دول الجوار

2021/12/18 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت إيران، عن إحصاءات التجارة الخارجية مع دول الجوار، مشيرة الى انها بلغت 33 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.وقال المتحدث باسم الجمارك روح الله لطيفي، إن إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد تظهر بأنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر (ثمانية أشهر) بلغت قيمة التجارة مع دول الجوار 33 مليار دولار …

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33 مليار دولار قیمة التجارة مع دول الجوار أولاً على النور نيوز.

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