تنويه هام بشأن التقديم الى المنحة المجانية في الجامعات الأهلية

2021/12/18 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنويها هاما بشأن التقديم الى المنحة المجانية في الجامعات والكليات الأهلية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، نود التنويه بأن نافذة التقديم الإلكتروني الى المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (الطب العام، طب الأسنان، الصيدلة) ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا …

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