"سانا": الجيش الامريكي اخرج رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية باتجاه العراق

2021/12/18 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قالت وكالة الانباء السورية "سانا" :" إن الجيش الأمريكي أخرج رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري الذي سرقه من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد".وكشفت مصادر محلية من منطقة رميلان لوكالة "سانا" أن القوات الامريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 90 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وتوجهت به إلى العراق عبر معبر الوليد الحدودي.وكانت القوات الأمريكية أدخلت قبل أيام شاحنات محملة بالأسلحة والدعم اللوجستي إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي في ريف محافظة دير الزور السورية، وقالت "سانا" إن ذلك بهدف "تدعيم وجود قواتها المحتلة وقواعدها في منطقة الجزيرة"./انتهى9

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