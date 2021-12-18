الهلال الاحمر العراقي: مليون وخمسمائة الف دينار لكل عائلة من ضحايا السيول في اربيل

2021/12/18 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي عن تقديم مساعدات مالية تقدر بمليون وخمسمائة الف دينار لكل عائلة من ضحايا السيول في اربيل .وقال هاوري احسان مدير فرع أربيل :" " تسببت الفيضانات بإخلاء السكان لمنازلهم ، وكانت السيول الجارفة قوية وشديدة، وتشير الإحصائيات الأولية الى وفاة 11 شخصا بينهم طفل رضيع، ويجري البحث عن عدد آخر من المفقودين".واضاف :" هرعت فرق الهلال الاحمر للمساعدة في اجلاء وإنقاذ الأهالي العالقين داخل منازلهم المحاصرة بالمياه، وتقديم خدمات الإسعاف الفوري، إذ تحرك اسطول من سيارات الاسعاف باتجاه تلك المناطق، فضلا عن توزيع المواد الاغاثية والاغطية والمواد الصحية" .وأكد مدير فرع اربيل " ان جمعية الهلال الاحمر العراقي قدمت (مليونا وخمسمائة الف دينار ) كإعانات مالية لكل عائلة من عوائل الضحايا "واضاف " تجري فرقنا استبيانات لتحديد حجم الاضرار ليتسنى لنا تقديم المساعدات الكاملة للعوائل المنكوبة" .وكانت السيول والفيضانات اجتاحت عددا من مناطق أربيل ا بسبب الأمطار الغزيرة.وغمرت المياه أحياء سكنية عدّة، وكانت أكثر المناطق تضررا هي : (داره توو .قوشتپه .روشنبيري.ژيان .ماموستايان) ./انتهى8

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