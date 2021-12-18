النواب المستقلون من خلال فوضى السياسة العراقية - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر السياسة علم يجب معرفته من خلال دراسته وتجربته من خلال الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشعب ولولا علميتها لما أصبحت مادة دراسية تدرس في المعاهد والجامعات العالمية كما يمتاز القاموس السياسي على عدم وجود علاقات وصداقات وإنما تقوم على الدبلوماسية والمصالح وأسسها يقوم كيف التوصل والحصول على المتمكن ومن خلال ذلك فإن السياسة تعتبر مهنة ونشاط وعمل يجب معرفته جيداً والخوض به من أجل ت ......





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