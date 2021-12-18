مناقشة صريحة عن بعد لقائد قوات - قسد - - صلاح بدرالدين

2021/12/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين في لقائه مع مراسل موقع – المونيتور – الاخباري ( ١-;-٤-;- – ١-;-٢-;- – ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- ) قال ( القائد العام لقوات – قسد – مظلوم عبدي ) :( حتى الآن لم يذهب أحد إلى دمشق لإجراء أي نوع من المفاوضات، وحتى الآن لم تكن هناك مفاوضات جادة ، كانت بعض الاتصالات، ولكن لم تتحول إلى مفاوضات ، رؤية النظام السوري ستبقى كما هي “أي قبل 2011″-;- ، وأردف عبدي: “دمشق تقول أنها لا تريد ......





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