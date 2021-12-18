2021/12/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زينة_أوبيهي ونحن نعانق أجواء ذكرى استشهاد الرفيقة سعيدة المنبهى والرفيقة نجية ادايا وعشية ذكرى الشهيدة زبيدة خليفة، نتابع اعتقال ومحاكمة المناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد بمدينة طنجة.الاعتقال السياسي قضية طبقية، نعم.



لكن لنعطي لشعاراتنا معانيها الكفاحية، لنعمم التضامن والمؤازرة الفعليين، للمعتقل السياسي وللمعتقلة السياسية وأيضا للعائلات.



سنجد بدون شك صعوبات جمة، إلا أن إصرار المناضل والمناضلة لا حدود له.



و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ومحاكمة مناضلة - زينة أوبيهي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ومحاكمة مناضلة - زينة أوبيهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).