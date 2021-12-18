2021/12/18 | 14:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الامطار وموجات السيول سوف تساعد العراق في عبور جزء من أزمته المائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: الامطار الاخيرة والسيول لها فائدة للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: الامطار الاخيرة والسيول لها فائدة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).