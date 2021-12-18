2021/12/18 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مصادر طبية لبنانية من تفشي شديد الخطورة لفيروس “كورونا” ومتحوّراته التي تصطاد يومياً آلاف اللبنانيين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المثبتة بمتحوّر “أوميكرون” قفز حتى الآن فوق 70 إصابة في البلاد.

وقالت المصادر الطبية، لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن النتائج الكارثية لهذا التفشي “قد تكون فوق المتوقع بكثير، إضافة إلى أنها أكبر بمسافات خطيرة جداً من قدرة المستشفيات في لبنان على استيعاب الإصابات، وتوفير ما يلزم من علاجات”.

ولفتت المصادر إلى أن أعداد الإصابات في تزايد كبير جداً، خصوصاً بمتحوّر “أوميكرون” الذي تنذر سرعة انتشاره بأعداد كارثية في مدى غير بعيد، مشيرة إلى أن هذا سيدفع حتماً إلى اتخاذ إجراءات وقائية قاسية تصل إلى حد الإقفال النهائي للبلد للحيلولة دون “الانهيار الوبائي”.

وكان مختبر تشخيص كورونا في الجامعة اللبنانية، أعلن في بيان أمس، عن حوالى 60 إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون” في لبنان، سجلت لوافدين عبر المطار من دول أفريقية عدة ومن إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن “عدداً كبيراً من الحالات قيد التحقق”.

التالي

منذ 33 دقيقة

القوات التركية تستهدف محطة الكهرباء في تل تمر السورية

منذ ساعة واحدة

فايزر تتوقع استمرار الجائحة إلى 2024 وترجئ بيانات لقاحها للأطفال

منذ ساعتين

مقتل جندي أوكراني وسط تصاعد التوتر مع موسكو

منذ ساعتين

السجن خمس سنوات لأحد مناصري ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

منذ 3 ساعات

بايدن ينتقد “الهجمات المستمرة” للجمهوريين على حقوق تصويت الأقليات

منذ 3 ساعات

فرنسا: أوميكرون ستصبح المتحورة السائدة مطلع العام المقبل

منذ 4 ساعات

أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 50 مليوناً

منذ 4 ساعات

ماكرون يلغي زيارته لمالي

منذ 5 ساعات

باريس تعتزم مقاضاة لندن لانتزاع مزيد من الرخص لصياديها

منذ 5 ساعات

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء المحن التي تحل باللبنانيين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من تفشٍ شديد الخطورة لكورونا ومتحوراته في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من تفشٍ شديد الخطورة لكورونا ومتحوراته في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).