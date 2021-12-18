إخماد حريق اندلع داخل مبنى مجلس قضاء كردستان

2021/12/18 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء في إقليم كوردستان، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل مبناه، مشيراً إلى تشكيل لجنة تحقيقية لبحث أسباب الحادث.

وقال المجلس في بيان إن “حريقاً اندلع صباح اليوم في غرفة أحد قضاة محكمة التمييز، الكائنة في الطابق الثاني من مبنى مجلس القضاء”.

وأشار إلى ان “فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق”.

وحول حجم الأضرار والخسائر، أكد أن “الحريق لم يوقع أي خسائر بشرية لكنه تسبب بأضرار مادية”.

وقام مجلس القضاء في إقليم كوردستان بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مؤكداً إعلان نتيجة عملها لاحقاً.

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