2021/12/18 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر قائد عسكري إيراني رفيع من أن جيش بلاده لا يكتفي برصد الأوضاع الأمنية على حدود إيران فحسب، بل ويراقب كل تحركات دول الجوار، مؤكدا وجود حالة من الاستقرار على الحدود مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عسكري إيراني: لا نراقب الوضع على حدودنا فحسب بل وتحركات دول الجوار أيضا المركز الخبري الوطني.

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