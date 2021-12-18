2021/12/18 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت البروفيسورة أنتشا بارانوفا، إن وجود عدد كبير من الطفرات في متحور أوميكرون لفيروس كورونا، قد يكون مرتبطا بعمليات الانتقال المتعددة للفيروس من البشر إلى الفئران وبالعكس.وذكرت بارانوفا، الأستاذة بكلية البيولوجيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالمة روسية: لا علاقة للأدوية في ظهور متحور أوميكرون المركز الخبري الوطني.

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