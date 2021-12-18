لقاح فايزر الخاص بالأطفال لم ينتج مناعة لدى الفئة الأصغر سنًّا.. والشركة تُخضع الجرعة الثالثة للتجارب

2021/12/18 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تصنيع اللقاحات "فايزر" الجمعة، أنّ التجارب الخاصة بلقاح الأطفال بين 2 و5 سنوات أظهرت أنّها لا توفر مناعة للأطفال ضمن هذه الفئة العمرية، وأنها تضيف إلى اختباراتها، جرعة ثالثة منه.

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