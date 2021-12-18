أمين بغداد يعلن استعداد كوادره لمساندة أربيل في مواجهة السيول

2021/12/18 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

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المعمار علاء معن أمين بغداد يعزي ذوي ضحايا سيول كردستان ويبدي استعداد امانة بغداد لتقديم الدعم اللازم لمحافظة اربيل

بغداد ١٨-١٢-٢٠٢١عزّى أمين بغداد المعمار علاء معن ذوي ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت محافظة اربيل نتيجة الأمطار الغزيرة معرباً عن استعداد بغداد لتقديم الدعم اللازم لاربيل .وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد قدم خلال اتصال هاتفي مع محافظ اربيل أوميد خوشناو تعازيه لذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة اربيل ، مؤكداً بأن امانة بغداد وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والاسناد للدوائر الخدمية ورفد الاجراءات المتخذة لمواجهة السيول والامطار التي اجتاحت الاقليم ".واشار الى ان " أمين بغداد اعرب عن تضامنه مع شعبنا في كردستان ومحافظ اربيل والاشادة بالاجراءات الحثيثة التي تبذلها حكومة الاقليم ودوائر المحافظة الخدمية والدفاع المدني لمساعدة المتضررين من الفيضانات ".

أمانة بغداد

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