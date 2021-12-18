توضيح رسمي حول حريق بمبنى القضاء الأعلى في أربيل

2021/12/18 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، اليوم السبت، توضيحاً حول حادث الحريق الذي اندلع في مبناه.وذكر المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حريقاً اندلع في غرفة أحد قضاة محكمة استئناف إقليم كردستان بالطابق الثاني من مبنى مجلس القضاء الأعلى، وبعد إخطار فرق الإطفاء، ووصولها إلى موقع الحادث، …

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