الدفاع المدني: إخماد حريق داخل محطة وقود حكومية في صلاح الدين

2021/12/18 | 14:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع بصهريج داخل محطة وقود حكومية في الشرقاط.وقالت المديرية في بيان، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 ألف لتر من وقود البنزين داخل محطة اشور في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين”.وأضافت أن “مفارزها طوقت وعزلت النيران وابعدت […]

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