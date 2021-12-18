المئات يتظاهرون أمام منزل الصدر في الحنانة! (صور)

2021/12/18 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفافاد مصدر محلي، اليوم السبت، بخروج تظاهرة امام منزل مقتدى الصدر في الحنانة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عدد من قراء مقاييس الكهرباء تجمع أمام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مطالبين بالتدخل بإنصاف هذه الشريحة المهمشة من قبل وزارة الكهرباء".

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