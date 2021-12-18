في اليوم العالمي للغة العربية.. هل تراعي الحكومات المحلية اللغة بمخاطباتها الرسمية؟ - عاجل

2021/12/18 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم السبت، على موضوع الاهتمام باللغة العربية في المخاطبات وفي تنضيد الكتب الرسمية.

وقال نائب محافظ المثنى سامي الحساني في حديث لـ(بغداد اليوم) ان " هنالك توجيهات وإعمامات مركزية ومحلية تستهدف الاهتمام باللغة العربية خلال المخاطبات الرسمية بشكل أساسي".

واضاف ان "الحكومةالمحلية ومن خلال الجهات المعنية تعمل على تطوير كفاءة الإداريين في الدوائر وتوجيههم بضرورة الاهتمام الدقيق باللغةالعربية خلال المخاطبات الرسمية وتم ذلك من خلال كتب رسمية تضمنت توجيهات وارشادات وملاحق يراعى فيها اللغة واساسيات المخاطبات ".

وتابع الحساني" بشكل مستمر هنالك دورات وورش تقام لموظفي الدولة في وحدات التدريب والتطوير لهذا الغرض".

وأشار الحساني" الى ان الاهتمام باللغة العربية اللغة الأم يجب ان يشمل جوانب اخرى تكون أوسع من موضوعة المخاطبات فقط ".

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