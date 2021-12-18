بلاغ مفاجئ يصدم قاطني مجمع السكك السكني بالصالحية

2021/12/18 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فوجئ قاطنو مجمع السكك السكني في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، ببلاغ من دائرة السكك الحديد بإخلاء المجمع.

وقال مصدر من داخل المجمع السكني لـ (بغداد اليوم)، إن "بلاغاً ورد من دائرة السكك الحديد لقاطني مجمع السكك السكني في الصالحية، بإخلاء المجمع لتحويله إلى مرآب للسيارات".

وأوضح المصدر، أن "مجمع السكك السكني في الصالحية تابع لوزارة النقل، أما الأرض فتعود لوزارة المالية - مبنى ديوان القرابة المالية المجاور للمجمع".

وأشار إلى أن "المجمع يتضمن 100 دار سكنية اغلب قاطنيها من موظفي سكك الحديد".

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