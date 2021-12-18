اخماد حريق داخل محطة وقود في صلاح الدين

2021/12/18 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اخمدتى فرق الاطفاء في مديرية الدفاع المدني ، حريقا اندلع في صهريج داخل احدى محطات تعبئة الوقود بمحافظة صلاح الدين ، دون تسجيل خسائر بشريـة ./انتهى5

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