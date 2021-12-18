نقابة اطباء البصرة تدعو الحكومة المحلية الى الأيفاء بالوعود وتحقيق المطالب المشروعة

2021/12/18 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت نقابة اطباء العراق في محافظة البصرة ، مسؤولي الحكومة المحلية الى ضرورة الأيفاء بعهودهم وتحقيق المطالب المشروعة فيما يخص توزيع قطع الاراضي وفق قانوني(دعم الاطباء رقم 36 لسنة 2016 و تشجيع اطباء و مساعدي و تقنيي التخدير رقم 12 لسنة 2016) .واشارت النقابة ، في بيان صحفي اليوم السبت ، الى اجراءات صرف مخصصات الخطورة للأطباء المقيمين و غيرهم من الملاكات و التي تم إقرارها في موازنة 2021 .واوضحت " تواصلنا مع المسؤولين في وزارة الصحة لإيجاد مخرج منصف، وكنا ننتظر تقديم الضمانات الكافية بما يضمن صرفها بأثرٍ رجعي،و قبل أيامٍ صدر اعمامٌ بصرف تلك المخصصات للمشمولين بها من الأطباء قبل 25 كانون الاول 2021 مع متابعة وزير الصحة شخصياً لتنفيذ المطالب، و هو مؤشر إيجابي لحلحلة الأمور و استمرار تقديم الرعاية الصحية بما يُحقق رضى مقدمي تلك الخدمة و رضى اهلنا و مواطنينا الاعزاء".وطالبت النقابة ، المسؤولين الذين كانوا سبباً في التعقيدات الاخيرة،بضرورة العمل على تحقيق مطالب الاطباء المشروعة،و خلاف ذلك فإننا ندعوهم الى تقديم اعفائهم ، داعية الحكومة الاتحادية الى إعادة النظر في المنظومة الصحية و إيجاد حلول عاجلة لإصلاحها بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين و مقدمي الخدمة الصحية ذاتها./انتهى5

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