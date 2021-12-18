2021/12/18 | 14:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع بصهريج داخل محطة وقود حكومية في الشرقاط.وقالت المديرية في بيان، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 ألف لتر من وقود البنزين داخل محطة اشور في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين”.وأضافت أن “مفارزها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن الخزانات الأرضية داخل المحطة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.وذكر البيان أن “سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق داخل محطة وقود حكومية في صلاح الدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق داخل محطة وقود حكومية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق داخل محطة وقود حكومية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).