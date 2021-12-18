لندن تستبعد التدخل العسكري في حال غزت روسيا أوكرانيا

2021/12/18 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس لمجلة سبيكتيتور أنه من المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وقال والاس إن كييف "ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحد قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا"، مشيرا الى أنه: "لا ينبغي أن نخدع الناس ونقول إننا سنفعل والأوكرانيون يدركون ذلك".

واشار الى إن "بريطانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا في بناء القدرات"، مضيفا أن "التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية شديدة هي أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها".

وتطرق إلى إمكانية قطع روسيا عن شبكة سويفت الدولية للتحويلات المالية.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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