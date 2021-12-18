نجوم عرب ينسحبون من مباراة أساطير العالم بسبب مشاركة إسرائيلي

2021/12/18 | 14:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن ثلاثة نجوم سابقين عالميين في كرة القدم انسحابهم من مباراة أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي فيها.وانسحب الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق […]

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